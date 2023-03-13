В мобильной версии PenzaInform.ru появилось новшество

13.03.2023 | 13:09

В понедельник, 13 марта, в мобильной версии сайта PenzaInform.ru появился блок с эмодзи-реакциями. Теперь пользователи могут выражать свое отношение к прочитанным новостям.

Мобильная версия сайта заработала с конца февраля. Раньше PenzaInform.ru удобно было читать на компьютере, а при посещении сайта с мобильных устройств возникал некоторый дискомфорт.

Теперь появилась мобильная версия сайта, которая загружается гораздо быстрее. Читатели будут меньше ждать и тратить меньше трафика.

Кроме того, в мобильной версии удобнее оставлять обращения в рубриках «Автохамы», «Глас народа», «Вопрос - ответ» и «Ликбез».

Те, кому тяжело привыкнуть к мобильной версии, всегда могут вернуться в полную, выбрав соответствующую строку в меню (в левом верхнем углу).