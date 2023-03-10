Районные больницы получили передвижные медицинские комплексы

10.03.2023 | 13:55

В пятницу, 10 марта, Пензенская область получила 15 передвижных медицинских комплексов для передачи районным больницам. Они куплены за счет федерального бюджета, стоимость машин - около 90 млн рублей.

Каждый комплекс - полноценный медицинский пункт, оснащенный диагностическим и лабораторным оборудованием.

«14 машин предназначены для оснащения мобильных медицинских бригад для оказания первичной медико-санитарной помощи. Они распределены в Каменскую, Кузнецкую, Нижнеломовскую, Сердобскую межрайонные больницы, Мокшанскую, Пензенскую, Башмаковскую, Белинскую, Бессоновскую, Городищенскую, Земетчинскую, Колышлейскую, Лунинскую и Никольскую районные больницы», - сообщили в региональном минздраве.

Еще 1 медицинский комплекс направлен в Бессоновскую районную больницу. Его будут использовать при проведении профилактических медосмотров.

Передвижные комплексы начнут работать уже с субботы, 11 марта.