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Общество

Пензенцам назвали преимущества мозаичной плитки для хаммама

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Баня, известная с древних времен, всегда привлекала в первую очередь своими целебными свойствами. Помимо основной функции, она способна восстановить утраченную энергию и придать сил. Хаммамы, появившиеся благодаря римским термам, пользуются большой популярностью в наши дни.

Немаловажную роль в обустройстве турецкой бани играет ее отделка, располагающая к приятному отдыху. Чтобы получить качественные и красивые поверхности, достаточно использовать мозаику - прочный, долговечный, практичный, легкий в укладке и необычайно декоративный материал.

Мозаичная плитка, закрепленная на гибкой сетке, отлично адаптируется ко всем поверхностям. С помощью нее можно легко облицевать стену, которая плавно спустится в район пола. Материал примет любую форму, будь то скамья для отдыха или колонна, ниша или арка. Термостойкая и обладающая минимальным водопоглощением мозаика хорошо интегрируется в пространство хаммама, где повышенный влажный фон и температурные перепады - привычные явления.

Несмотря на регулярное появление новых линеек покрытий для «мокрых» помещений, проверенная временем мозаика из коллекции «Темари» от «Керама Марацци» по-прежнему имеет высокий спрос. Неугасающий к ней интерес со стороны потребителей обусловлен как высокой техничностью, так и многообразием цветовой палитры. Используя в процессе декорирования сразу несколько моделей, можно получить уникальное оформление с восточными мотивами.

Такой же результат предлагает и серия бренда Alma Mosaic. Глянцевая плитка «Смеси Alma» 15×15 прекрасно взаимодействует с естественным и искусственным светом, образуя в пространстве эффектное сияние. При определенном наборе миксов в хаммаме создается атмосфера роскоши как сопутствующий атрибут интерьеров Ближнего Востока.

Изделия этого же производителя, только из линейки «Смеси Alma» 20×20, открывают безграничные возможности для реализации творческих идей.

Мозаика Mixed фабрики Vidrepur источает природную естественность. Ее цветовая гамма буквально соткана из оттенков стихии воздуха, воды и земли, откуда всегда можно почерпнуть силы для оздоровления. Изготовленная на основе сверхпрочного стекла плитка гарантирует долговечную отделку и сверкающий блеск за счет специальных вставок.

Компания Chakmaks подготовила коллекцию покрытий 23×23, отличающихся элегантностью и люксовым дизайном. Стилизации под драгоценные металлы и жемчуг органично впишутся в эстетику настоящего хаммама, где роскошь неотделима от практичности.

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