Пензенским туристам следует отказаться от поездок в Грузию

10.03.2023 | 12:46

Пензенским туристам, как и другим россиянам, советуют отказаться от поездок в Грузию из-за протестов в этой стране. Такую рекомендацию Минэкономразвития опубликовал сервис «Объясняем.рф» в пятницу, 10 марта.

«Если вы уже там, не посещайте людные места, особенно центральные районы Батуми и Тбилиси. Группы туристов могут обратиться за помощью по телефону ассоциации «Турпомощь» (+74996781203), а путешествующие индивидуально - в посольство Швейцарии, где есть секция интересов России (+710995322912406)», - предупредили туристов.

По данным «Ленты.ру», 6 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Инициатива предусматривает, что некоммерческие юридические лица и СМИ могут получить статус иноагентов, если более 20% их доходов поступает из-за рубежа.

После этого на улицы Тбилиси вышли сотни противников инициативы, которые посчитали принятие законопроекта отклонением от прозападного курса страны. Парламент Грузии проголосовал против принятия закона об иноагентах и тем самым официально его отозвал, пишет издание.