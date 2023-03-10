Гастроэнтеролог назвала самые полезные во время поста крупы

10.03.2023 | 08:04

У здоровых людей нет никаких ограничений по употреблению круп во время Великого поста, который продлится до 15 апреля. Однако не все они одинаково полезны.

Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в интервью «Известиям».

«Основа любых круп - углеводы, однако глюкоза из них усваивается по-разному из-за степени обработки зерен. Если зерно измельчено и шлифовано минимально, то скорость расщепления углеводов из него низкая, а значит, усвоение продукта происходит постепенно и приносит больше пользы организму», - пояснила врач.

Чтобы питание во время поста было полезным, основой рациона стоит сделать крупы с высоким содержанием сложных углеводов - такие, как гречка и перловка. Они обеспечивают плавный подъем уровня глюкозы и более длительное чувство сытости.

«При таком питании снижается нагрузка на поджелудочную железу и риск развития диабета. Кроме того, в крупах с минимальной обработкой много клетчатки, необходимой для нормального пищеварения и поддержания баланса кишечной микрофлоры», - пояснила Кашух.

А вот манная крупа и кускус состоят из очищенных и измельченных зерен пшеницы. Углеводы из таких каш достаточно быстро попадают в кровь и дают чувство сытости лишь на короткое время. При этом резкий подъем глюкозы в крови оказывает нагрузку на поджелудочную железу, заставляя ее усиленно работать и выделять инсулин.

Такие крупы, как пшеница, рожь и ячмень, содержат глютен, на который у человека могут быть аллергия или пищевая непереносимость. В таком случае следует отдать предпочтение гречке, амаранту или киноа, рекомендует врач.

Ранее Екатерина Кашух предупредила: длительный отказ от мяса может привести к нежелательным последствиям для организма. Гастроэнтеролог посоветовала компенсировать возможный недостаток полезных веществ, содержащихся в мясе, растительной пищей, орехами, бобовыми и крупами.