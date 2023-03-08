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Общество

В Пензе женщины отправились на работу как на праздник

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На работу как на праздник: 8 Марта - не для всех красный день календаря. В центре управления в кризисных ситуациях на дежурстве четыре дамы наравне с коллегами мужчинами следили за спокойствием региона. Тревожных сообщений, к счастью, было немного, а вот звонки с поздравлениями поступали.

«Здесь честь работать! Мы сюда стараемся в праздники прийти, потому что у нас коллектив очень дружный, мы здесь друг друга поздравляем», - рассказала оперативный дежурный Екатерина Козловская.

В адрес женщин прозвучали теплые слова от коллег-мужчин и гостей. Представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей специально подготовились к визиту в региональное управление МЧС: на ветровках - эмблемы в виде восьмерки, в руках - цветы.

Запахло весной и в центральном пункте пожарной связи. Здесь на сутки заступили две сотрудницы.

«Всех женщин - с Международным женским днем, в первую очередь тех, кто несет службу в этот прекрасный день! Желаю всем женщинам солнечного настроения, а всем нам спокойного дежурства. Мы стоим на страже нашей страны», - отметила старший диспетчер ЦППС ГУ МЧС РФ по области Ольга Петрунина.

С раннего утра Людмила Козлова встречала пассажиров в троллейбусе № 8.

«У меня скользящий график, поэтому я работаю сегодня», - сообщила кондуктор.

Для продавцов праздничный день - самая горячая пора. В силу специфики своей деятельности в начале марта они буквально утопают в цветах, составляют букеты, подбирают тюльпаны для женщин, ради которых стараются мужчины.

«В этом году они очень щедрые, не жалеют ничего для своих девочек и очень хорошо их поздравляют», - прокомментировала продавец цветов Анна.

Даже на своих рабочих местах они ощущали праздник и приближение весны, которая, как правило, с Международного женского дня все чаще и настойчивее дает о себе знать.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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