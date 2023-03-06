За неделю гриппом заболели больше 1000 пензенцев

06.03.2023 | 16:16

В Пензенской области вновь повысился показатель заболеваемости ОРВИ. За минувшую неделю, с 27 февраля по 5 марта, зарегистрировали 5 401 случай респираторных инфекций.

Это на 10,8% больше, чем на предыдущей неделе (4 879 случаев), когда наблюдалось снижение количества пациентов.

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрировался на следующих административных территориях региона: Башмаковский, Мокшанский, Лунинский районы, Кузнецк, Нижнеломовский, Сердобский, Каменский, Шемышейский районы, Пенза», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

19,1% заболевших - дети.

В Пензе за неделю с признаками ОРВИ к медикам обратились 2 865 человек, это на 18,7% больше, чем на предыдущей.

В регионе также повысилось число заразившихся гриппом. Специалисты зарегистрировали 1 142 случая (747 на предыдущей неделе). У большинства пациентов (1 073) выявили вирус В, грипп А подтвердился у 69 человек, из них у 23 - A(H1N1).

«Из заболевших гриппом детей - 398, среди подростков - 55», - уточнили в ведомстве.