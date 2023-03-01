В России снижается заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19

01.03.2023 | 07:46

Во вторник, 28 февраля, в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 27%, а COVID-19 - на 11,6% по сравнению с предыдущей неделей.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, основной эпидемический подъем текущего сезона прошел.

«На текущий момент переболело большинство восприимчивых как к гриппу, так и к COVID-19. Тем не менее следует помнить, что обычно сезон «зимних» респираторных вирусов - коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса и вируса гриппа - длится до конца апреля», - цитирует специалиста ТАСС.

К тому же есть и другие вирусы острых респираторных инфекций, которые циркулируют круглый год.

«Поэтому мы и далее, после прохождения пика, будем наблюдать волнообразную статистику заболеваемости гриппом, ОРВИ, ковидом с периодическими подъемами и спадами, но все-таки с тенденцией к снижению», - сказала Наталья Пшеничная.