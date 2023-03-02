В Пензе дали мастер-класс по приготовлению постных блюд

02.03.2023 | 20:13

Пост - это не скучно, а вкусно и полезно, уверена семья Одриных, готовая поделиться народными рецептами для особенного времени. Их мастер-класс прошел в музее И. Н. Ульянова.

Русская кухня богата и разнообразна, но всему голова - хлеб. В старину он готовился только из ржаной муки и натуральной закваски, со всеми необходимыми питательными элементами, и продержаться на нем можно было долго. Такой пекут Анастасия и Василий.

«Это ремесло нужно возрождать, изучать», - отметила Анастасия.

«Питались правильно - заквасочным хлебом, квашеной капустой (как известно, она полезнее сырой и прочих видов приготовления). Очень много было квасной кухни: квашеные огурцы, помидоры - все это стояло в бочках», - рассказал Василий.

Даже «кисель» происходит от слова «кислый», говорят Одрины. И если хлебопечению еще нужно поучиться, то приготовить студенистое вкусное блюдо в пост под силу любой хозяйке.

«Берется стакан овсяных хлопьев, заливается двумя стаканами воды, настаивается ночь с чайной ложечкой закваски, а с утра все это процеживается и варится. Он густеет. Если в него не добавлять ни соль, ни мед, то он будет как желе», - объяснила Анастасия.

В кисель можно положить разнообразные ягоды, сухофрукты, орехи - и вот прекрасное блюдо на завтрак готово.

Для постящихся идеально подойдут каши. Особенно Одрины уважают перловку. А если к такой крупе добавить еще грибы, поджаренный на растительном масле лук и потомить все в духовке, то получится очень полезный и сытный ужин.

«Перейдя на европейскую кухню, мы стали больше болеть, потому что не получаем тех микроэлементов, которые содержались в нашей традиционной кухне. Плюс не та обработка продукта: нет квашения, зачастую нет термической обработки», - подчеркнул Василий.

Тем не менее все больше людей хотят питаться в пост правильно. В кафе и ресторанах учитывают такие потребности своих посетителей.

«Уже с первого дня приходят и спрашивают, есть ли у нас постное меню», - сообщила шеф-повар Яна Воробьева.

Ради этого она разработала десяток разнообразных блюд. Сама Яна тоже держит пост - это для нее в первую очередь духовное очищение и попутно возможность разобраться с последствиями переедания.