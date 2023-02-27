Верующие пензенцы присоединились к Великому посту

27.02.2023 | 18:58

Великий пост наступил. Значит, православным верующим пора забыть о безудержном веселье, шумных застольях и других развлечениях тела и души. В течение ближайших семи недель нужно стараться не поддаваться искушению и соблюдать достаточно простые рекомендации служителей церкви.

«Пускай каждый какой-то подвиг выберет сам. Кто-то, может, что-то не будет есть, кто-то что-то смотреть не будет. Конечно же, нужно стараться в эти дни быть в храме», - подчеркнул клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы Алексей Асташкин.

Именно молитва считается неотъемлемой частью Великого поста. С религиозной точки зрения это период воздержания от употребления в пищу продуктов животного происхождения: мяса, птицы, рыбы, яиц, сливочного масла, сладкого. Самые строгие правила действуют в первую и в последнюю недели поста.

«Стараюсь чаще приходить в церковь, а поститься не получается. Прошу прощения у Бога», - отметила прихожанка Покровского архиерейского собора Татьяна.

«Придерживаемся немножко. Мясо не есть, а молоко есть можно наверное, тем более старикам», - предположила прихожанка Покровского архиерейского собора Галина.

Великий пост продлится 49 дней. Завершится он 15 апреля. А 16-го числа верующие отметят Пасху - Светлое Христово Воскресение, главный религиозный праздник православных.