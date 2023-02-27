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Общество

В Пензе провели сложнейшую операцию на мозге

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Пациент уже выписан и ушел из областной больницы на своих ногах, но врачи все еще обсуждают сделанную ему операцию. Провести сложнейшее хирургическое вмешательство медикам пришлось, хотя обычно в подобных случаях больных отправляли в крупные федеральные центры. У человека была доброкачественная опухоль в голове.

«Поступил он в тяжелом декомпенсированном состоянии. У него было нарушение сознания, жалобы на головную боль, тошноту, была рвота. Самостоятельно практически не мог передвигаться, и это исключало возможность направления его в федеральный центр», - сообщил заведующий отделением областной больницы им. Н. Н. Бурденко Роман Рыбас.

Опухоль располагалась в опасном месте - четвертом желудочке головного мозга, там находятся все жизненно важные центры, отвечающие, например, за дыхание и кровообращение.

При оперативных вмешательствах часто возникают осложнения. Но пензенцам пришлось взяться за скальпель, тем более что теперь у них есть нужное высокотехнологичное оборудование.

В Пензе такую операцию делали впервые. Врачи рассказывают, что пациент был из маленькой деревни. У него давно болела голова, но в поликлинику человек поехал только тогда, когда стало совсем плохо. По словам медиков, от смерти 48-летнего мужчину отделяло несколько недель. А теперь его ждут годы полноценной жизни.

По словам хирургов, если они вновь столкнутся с такой редкой патологией, оперировать опять будут сами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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