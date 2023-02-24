В ресурсоснабжающей организации рассказали о ремонте трубопровода

Сотрудники «Пензенских тепловых сетей» приступили к ремонту трубопровода на перекрестке улиц Лермонтова и Куйбышева.
В настоящее время на месте работают две ремонтные бригады в составе восьми человек и шести единиц техники.
В зоне отключения теплоносителя - 28 жилых домов на улицах Красной, Карла Маркса, Куйбышева.
Планируемый срок проведения работ - до 2:00 субботы 25 февраля.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», - обратились в ресурсоснабжающей организации к пензенцам, оставшимся без отопления.
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