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Общество

В ресурсоснабжающей организации рассказали о ремонте трубопровода

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Сотрудники «Пензенских тепловых сетей» приступили к ремонту трубопровода на перекрестке улиц Лермонтова и Куйбышева.

В настоящее время на месте работают две ремонтные бригады в составе восьми человек и шести единиц техники.

В зоне отключения теплоносителя - 28 жилых домов на улицах Красной, Карла Маркса, Куйбышева.

Планируемый срок проведения работ - до 2:00 субботы 25 февраля.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - обратились в ресурсоснабжающей организации к пензенцам, оставшимся без отопления.

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Источник — фото pixabay.com
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