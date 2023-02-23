СВО: пензячке объяснили, почему у контрактников «обычная зарплата»

23.02.2023 | 10:46

Жительница Пензенской области получила ответ на вопрос, касавшийся зарплат участников специальной военной операции.

«Мужчинам, что идут по контракту, платят обычную зарплату в зависимости от зоны локации и звания, а этим, ничего не умеющим и не желающим до мобилизации, случайно туда попавшим, - по 200 к в месяц и льготы на все на свете. А с чего бы вдруг? Почему не такая же зарплата?» - поинтересовалась Вероника К. на странице губернатора во «ВКонтакте».

На обращение женщины отреагировал представитель регионального министерства общественной безопасности.

Он пояснил, что военнослужащим по контракту (контрактником) считается гражданин, заключивший договор с Министерством обороны РФ на определенных условиях.

«Обретение статуса контрактника - это сознательный выбор профессии, желание посвятить себя военному делу. Служба по контракту имеет определенные условия для военнослужащих и предполагает наличие стабильной зарплаты, социального пакета, всевозможных льгот, денежных компенсаций, поощрений. Кроме того, участники СВО получают статус ветерана боевых действий, который предусматривает дополнительные льготы», - говорится в ответе.