Специалисты предупредили о риске отравиться на Масленицу

21.02.2023 | 10:32

В понедельник, 20 февраля, началась масленичная неделя. Традиционным блюдом в эти дни становятся блины, а их употребление порой грозит отравлением.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты Роспотребнадзора посоветовали помнить несколько правил.

Для выпечки блинов лучше покупать муку грубого помола или же овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую либо их смесь. Такой продукт более полезен.

Выбирая молоко, важно обращать внимание на целостность упаковки. Если она нарушена, то лучше отказаться от покупки.

«Внимательно изучайте информацию о продукте, так как состав продукта не всегда соответствует его наименованию, обращайте внимание на дату изготовления и срок годности. Сырое молоко можно купить на рынке, но только если у продавца есть заключение ветеринарно-санитарной лаборатории, а перед употреблением его надо обязательно прокипятить», - посоветовали специалисты Роспотребнадзора.

Если использовать при приготовлении кефир, то лучше остановить выбор на продукте пониженной жирности.

Также следует быть внимательным при покупке сливочного масла.

«Самое главное правило: в сливочном масле не должно быть растительных жиров. Для изготовления масла используется: основное сырье (молоко коровье, сливки, молоко обезжиренное, пахта, молоко цельное сухое (для нормализации), молоко сухое обезжиренное (для нормализации)), функционально необходимые компоненты (препараты и концентраты бактериальные молочнокислых микроорганизмов), пищевые добавки (каротин (Е160а), соль поваренная пищевая)», - перечислили в Роспотребнадзоре.

Важен и состав сметаны. В ней должны содержаться сливки, закваска, молоко или молочные продукты. Недопустимы растительные жиры, ароматизаторы, загустители, консерванты. В противном случае это сметанный продукт, а не сметана.

Также специалисты предупредили об опасности яиц с истекшим сроком годности, с загрязненной скорлупой, с дефектами.

«Используйте минимальное количество масла при выпекании блинов, чтобы снизить калорийность блюда. Старайтесь уменьшить количество сахара в рецептуре», - посоветовали они.

Многие приобретают готовые замороженные блины. В этом случае необходимо убедиться, что не нарушены срок годности и условия хранения.

«Если вы увидели или поняли при встряхивании, что блины слиплись, это свидетельствует о неправильном их хранении и повторном замораживании. Еще одним признаком повторной заморозки является потемневшее тесто блинчиков», - отметили в ведомстве.

Готовые замороженные блины должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Допустимо использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка.