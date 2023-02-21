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Общество

Пензенцам рассказали, где пройдут гулянья на Масленицу

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В воскресенье, 26 февраля, в Пензе на нескольких площадках пройдет праздник «Широкая Масленица». Участников ждут концерты, народные игры, забавы, силовые испытания.

В парке имени В. Г. Белинского гулянья начнутся в 12:00. На аллеях организуют ярмарку, где можно будет купить сувенирную продукцию от местных умельцев, отведать блины, шашлыки, выпечку.

«На сценических площадках выступят известные творческие коллективы города и области. Порадуют гостей парка угощения и розыгрыши подарков от партнеров праздника», - рассказали в пресс-службе администрации города.

По традиции кульминацией станет сожжение Масленицы в 19:00. А затем на центральной сцене парка пройдет масленичная дискотека.

В детском парке начало «Широкой Масленицы» в 11:00. Там тоже будет работать ярмарка. Желающие смогут сделать снимки в специальных тематических фотозонах.

«На сцене парка пройдут развлекательные программы с народными играми, забавами, силовыми испытаниями. Перед пришедшими выступят лучшие творческие коллективы города. Также на территории зоны отдыха можно будет угоститься блинами, шашлыками и вкусной выпечкой», - отметили в пресс-службе мэрии.

Сожжение чучела Масленицы - в 18:00.

В Комсомольском парке культуры и отдыха народные игры и конкурсы начнутся в 11:00. В торговых рядах на аллеях можно будет купить сувениры и угощения. Кульминация гуляний с сожжением Масленицы намечена на 17:00.

В пензенском зоопарке пройдет праздник «Гуляй, Масленица», начало в 11:00. До 12:00 запланирована детская Масленица, в 11:50 сожгут малое чучело.

С 12:00 до 14:00 пройдет конкурсно-игровая программа, участникам которой вручат подарки. Большую Масленицу подожгут в 13:50.

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