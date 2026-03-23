Алексей Костин рассказал о тех, кто забирает у Заречного часть будущего

Зареченцы, работающие за периметром закрытого города, невольно забирают у него часть будущего. Такое мнение высказал глава Заречного Алексей Костин в своей рубрике на страницах издания gorodz.info.

Он отметил: благополучие города складывается из тысяч личных решений его жителей.

«Представьте себе человека, который родился в Заречном, вырос здесь и долгие годы считал этот город своим домом. Устроившись работать на местное предприятие, он однажды принимает решение купить квартиру в районе ГПЗ в Пензе. Вслед за ним в новую школу, расположенную уже за пределами Заречного, отправляются учиться его дети. Такой переезд означает минус примерно 200 000 рублей годового дохода для департамента образования Заречного. Этих денег лишились учителя в своих зарплатах, где-то в школе не смогли заменить старые окна, а где-то - отремонтировать протекающую крышу спортзала. И с каждым уехавшим ребенком эта нехватка становится все ощутимее, превращаясь из мелких неудобств в упущенные возможности для развития», - написал Алексей Костин.

Еще одна ситуация: житель Заречного нашел работу в Пензе или трудится удаленно в компании другого региона. Налог на доходы физических лиц уходит в бюджет по месту регистрации предприятия.

«Получается, что он каждый день пользуется всей инфраструктурой в нашем городе: наслаждается уютом зареченских скверов, ездит по ровным дорогам, водит детей на местные спортплощадки, но финансовый вклад в содержание и развитие всего этого остается за пределами родного города... Это как в русской народной сказке про мужика и медведя: одному достаются сытные вершки, а другому - пустые корешки», - пояснил Алексей Костин.

Глава Заречного признал: есть профессии, для которых в закрытом городе нет подходящих условий. Но и в такой ситуации можно найти способы быть «не просто пассажиром, а активным участником его (Заречного. - Прим. ред.) жизни».

По словам Костина, можно участвовать в голосовании за благоустройство общественных территорий, заявлять свои проекты на грантовые конкурсы, стать частью программы инициативного бюджетирования.

«Благополучие Заречного складывается из решений и поступков каждого из нас. И только от нас зависит, будем мы просто брать у города все лучшее или научимся вкладываться в его развитие, чтобы он оставался таким же уютным, сильным и современным для наших детей. Поэтому, принимая то или иное решение, не забывайте, что дом - это не только место ночлега, это и наша общая ответственность за его будущее», - заключил он.