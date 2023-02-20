Сетевое издание|18+|Понедельник|20 фев 2023|11:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Снег |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцев могут начать штрафовать за недопуск газовщиков в квартиру

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Госдуме планируют обсудить вопрос введения административной ответственности для граждан, которые отказываются пускать в квартиру сотрудников газовой службы для проверки оборудования.

Депутаты намерены заняться разработкой соответствующего законопроекта.

Поправки в административный кодекс, предусматривающие штрафы, будут разрабатывать после принятия базового закона о необходимости заключения договоров на обслуживание газового оборудования только с одной организацией для каждого дома.

«Сейчас документ доработан для второго чтения, хотя был внесен в Госдуму в декабре 2017 года и принят в первом чтении в марте 2018-го. А дальше он «завис». Теперь же разработчики вышли на абсолютно понятное и устраивающее всех решение», - пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова.

В базовом законе хотят указать, что каждый житель сможет заключить договор с авторизованной компанией техобслуживания, а также отметить сроки, в которые человек обязан будет впустить специалистов в свою квартиру.

Законопроект предполагается внести в Госдуму до конца февраля. Есть вероятность, что его примут уже в этом году.

Депутаты вернулись к работе над законом в начале декабря 2022-го. Тогда в стране произошло несколько взрывов бытового газа. Так, лишь за сутки 5 декабря зарегистрировали пять таких происшествий. Самое трагичное - в Нижневартовске, где погибло 10 человек.

Подобные взрывы зафиксировали и в начале 2023-го: в Тульской области ЧП унесло жизни 8 человек, в Новосибирске – 14.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте