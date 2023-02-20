Пензенцев могут начать штрафовать за недопуск газовщиков в квартиру

20.02.2023 | 10:51

В Госдуме планируют обсудить вопрос введения административной ответственности для граждан, которые отказываются пускать в квартиру сотрудников газовой службы для проверки оборудования.

Депутаты намерены заняться разработкой соответствующего законопроекта.

Поправки в административный кодекс, предусматривающие штрафы, будут разрабатывать после принятия базового закона о необходимости заключения договоров на обслуживание газового оборудования только с одной организацией для каждого дома.

«Сейчас документ доработан для второго чтения, хотя был внесен в Госдуму в декабре 2017 года и принят в первом чтении в марте 2018-го. А дальше он «завис». Теперь же разработчики вышли на абсолютно понятное и устраивающее всех решение», - пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова.

В базовом законе хотят указать, что каждый житель сможет заключить договор с авторизованной компанией техобслуживания, а также отметить сроки, в которые человек обязан будет впустить специалистов в свою квартиру.

Законопроект предполагается внести в Госдуму до конца февраля. Есть вероятность, что его примут уже в этом году.

Депутаты вернулись к работе над законом в начале декабря 2022-го. Тогда в стране произошло несколько взрывов бытового газа. Так, лишь за сутки 5 декабря зарегистрировали пять таких происшествий. Самое трагичное - в Нижневартовске, где погибло 10 человек.

Подобные взрывы зафиксировали и в начале 2023-го: в Тульской области ЧП унесло жизни 8 человек, в Новосибирске – 14.