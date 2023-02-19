Пензенцам объяснили, отменят ли допуск в больницы по ПЦР-тестам

19.02.2023 | 14:17

Пензенцам, желающим навестить пациента в больнице или ухаживать за ним, в течение всего 2023 года придется тратиться на ПЦР-тесты на коронавирус.

Такой неутешительный ответ на обращение получила жительница области Ирина В. На странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» она написала: «Почему в больнице № 6, чтобы навестить больного, нужен ПЦР-тест? Режим готовности по коронавирусу отменен. Что за самоуправство в больницах? Это сколько же нужно денег, чтобы каждые два дня ПЦР-тесты делать?»

На вопросы пензячки ответил представитель больницы № 6. Он подтвердил, что тест действует 48 часов, и объяснил: каждый посетитель, как и каждый пациент, поступающий в стационар, рассматривается как условно инфицированный.

«Несмотря на сохраняющуюся тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом, медицинские организации остаются «зоной риска», что определяет необходимость поддержания усиленного противоэпидемического режима. Для проведения мероприятий, связанных с уходом за пациентами в стационаре, всем лицам, осуществляющим уход, необходимо предоставлять результат мазка (ПЦР) на COVID-19», - сообщили женщине.

Требуя предъявить отрицательный мазок на COVID, больница руководствуется постановлением главного государственного санитарного врача от 4 декабря 2021 года. Документ будет действовать до 1 января 2024-го.

Ранее жители региона уже возмущались существующими в больницах правилами допуска к уходу за больным.

«Интересно, чей приказ выполняют сотрудники больницы на Гагарина, 24, когда не пускают ухаживать за больным без ПЦР-теста? А этот тест стоит 1 500 рублей в частной клинике! И он действителен 48 часов, а если ты вышел из больницы, то назавтра он уже недействителен! Взять мазок из носа стоит 1 500!» - пожаловалась пензячка.

Отрицательный тест на коронавирус все еще требуется и перед проведением операции. Это также бьет по карману пензенцев и вызывает у них недоумение.