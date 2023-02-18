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Общество

Жителей Богословки встревожила бесхозная канализация

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Жители нескольких улиц Богословки - Березовой, Светлой, Бельденкова - бьют тревогу. Проложенная в начале 80-х система водоотведения не работает. Весной, когда начнет таять снег, содержимое переполненных колодцев хлынет наружу.

У Елены Тихоновой ситуация вообще патовая. Через участок проходит общая труба, во дворе - колодец, до крышки люка осталось меньше метра.

«У нас грунтовые воды близко, вода идет из леса потоком, и если здесь все заполнится, пойдет все через верх. Мы просто утонем», - пояснила сельчанка.

Проблемы с канализацией начались несколько лет назад, когда убрали насосную станцию. Раньше местная организация ЖКХ принимала какие-то меры. С сентября 2022-го с жителей перестали брать плату за водоотведение. Сети, по словам жителей, теперь ничьи.

«На с на баланс, оказывается, не взяли, а мы не знаем, платим и платим, живем как жили. И тут вдруг выясняется, что мы никто и звать никак», - рассказала жительница Богословки Людмила Шмакова.

«Спрашиваем: где схемы, генеральные планы? Нам их даже показать не хотят, ознакомить нас. Может быть, даже уже и уничтожили», - предположила Людмила Филина.

«Трубопровод, который ведет в основной коллектор, я так понял, вообще не работает и поэтому не происходит откачивание. Накапливается и выходит наружу», - добавил Роман Филин.

Местным предложили альтернативу.

«Выгребные ямы рыть в каждый дом. Да как же в XXI веке - выгребные ямы? Я около бани пробурил - метр воды! Колодец вырою метр на три, и он водой заполнится!» - возмутился Алексей Власов.

Вчерашние передовики производства - именно для них здесь строили жилье от совхоза - сегодня оказались не у дел и вынуждены самостоятельно решать проблему. Услуги ассенизаторов оплачиваются вскладчину, иначе все пойдет в пруд.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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