В минздраве рассказали, сколько кардиологов не хватает в Кузнецке

18.02.2023 | 10:44

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились жители Кузнецкого района, возмущенные отсутствием специалиста в местном учреждении здравоохранения.

«Когда в кузнецкой больнице будет еще один кардиолог? Невозможно попасть на прием!» - пожаловались они.

На вопрос ответили в Министерстве здравоохранения Пензенской области: амбулаторное звено Кузнецкой межрайонной больницы имеет потребность в трех врачах-кардиологах.

Для привлечения кардиологов при их трудоустройстве предусмотрена единовременная выплата в сумме 375 тысяч рублей. Кроме того, специалистам, поступившим на работу в Кузнецкую МРБ, предоставляется служебное жилье, которое через семь лет при условии постоянной работы передается в собственность.

«В настоящее время в целевой ординатуре обучается 16 ординаторов по специальности «Кардиология». После окончания обучения всем будет предложено трудоустройство в Кузнецкой МРБ», - говорится в письме, подписанном заместителем министра Дмитрием Зиновьевым.