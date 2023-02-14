Сетевое издание|18+|Вторник|14 фев 2023|20:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Коммунальщики пообещали справиться со снегом в Пензе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Снег идет, хотя пора бы ему уже таять и уступить дорогу весне. Зима не торопится покидать Пензу, засыпает город, доставляя трудности жителям и тем, кто отвечает за чистоту магистралей и пешеходных дорожек.

Сергей Кагин за рулем комбинированной дорожной машины - почти 10 лет. Спешка в уборке дает обратный эффект, а вот при скорости движения 20 километров в час можно сделать больше и качественнее.

«Выметаешь щеткой аккуратно все и полностью, подчистую. Если будешь скорость выше держать, то щетка просто не будет успевать все счищать», - рассказал водитель Сергей Кагин.

В усиленном режиме работает коллектив муниципального предприятия. Задействовано 109 единиц техники. Спуски-подъемы, мосты и путепроводы - это те участки, куда в первую очередь направляют машины.

«За сутки высыпано более 500 тонн реагента на дорожные сети, порядка 200 человек задействовано на уборке снега, на уборке тротуаров, остановочных павильонов», - сообщил заместитель руководителя МБУ «Пензавтодор» Андрей Денискин.

Наряду с механизированной уборкой проводится еще и ручная. С лопатами не расстаются ни коммунальщики, ни дворники разных организаций. Глядя на то, как чистят центр города и основные магистрали, жители окраины Пензы впадают в уныние. У них - совсем другая картина. Люди просят пустить по улице хотя бы трактор.

По прогнозам синоптиков, февраль будет подкидывать проблемы в виде снега до конца недели.

«Я думаю, что мы справимся. Заряжены на все 100%», - заявил Андрей Денискин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте