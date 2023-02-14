Коммунальщики пообещали справиться со снегом в Пензе

14.02.2023 | 18:54

Снег идет, хотя пора бы ему уже таять и уступить дорогу весне. Зима не торопится покидать Пензу, засыпает город, доставляя трудности жителям и тем, кто отвечает за чистоту магистралей и пешеходных дорожек.

Сергей Кагин за рулем комбинированной дорожной машины - почти 10 лет. Спешка в уборке дает обратный эффект, а вот при скорости движения 20 километров в час можно сделать больше и качественнее.

«Выметаешь щеткой аккуратно все и полностью, подчистую. Если будешь скорость выше держать, то щетка просто не будет успевать все счищать», - рассказал водитель Сергей Кагин.

В усиленном режиме работает коллектив муниципального предприятия. Задействовано 109 единиц техники. Спуски-подъемы, мосты и путепроводы - это те участки, куда в первую очередь направляют машины.

«За сутки высыпано более 500 тонн реагента на дорожные сети, порядка 200 человек задействовано на уборке снега, на уборке тротуаров, остановочных павильонов», - сообщил заместитель руководителя МБУ «Пензавтодор» Андрей Денискин.

Наряду с механизированной уборкой проводится еще и ручная. С лопатами не расстаются ни коммунальщики, ни дворники разных организаций. Глядя на то, как чистят центр города и основные магистрали, жители окраины Пензы впадают в уныние. У них - совсем другая картина. Люди просят пустить по улице хотя бы трактор.

По прогнозам синоптиков, февраль будет подкидывать проблемы в виде снега до конца недели.

«Я думаю, что мы справимся. Заряжены на все 100%», - заявил Андрей Денискин.