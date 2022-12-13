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Общество

Квартиры от 2,6 млн - новогоднее предложение от «Территории жизни»

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В преддверии Нового года крупнейший застройщик региона * подготовил особое предложение для покупателей. Пензенцы смогут приобрести квартиру в сданном в эксплуатацию доме в ЖК «Лугометрия» по ценам от 2,6 млн рублей **.

Предложение привлекательно тем, что квартиры сдаются с отделкой Smart Pro и покупателям не нужно дополнительно тратиться на ремонт.

Клиент получает квартиру, где уже есть натяжные потолки и качественные флизелиновые обои, межкомнатные двери. На полу высококлассный ламинат светлых тонов, а в санузле керамическая плитка. Кстати, в квартире уже установлена вся необходимая сантехника и санфаянс. В комплектацию даже входит стиральная машина и кухонный модуль. Это приличная экономия, ведь вся стоимость отделки уже включена в стоимость жилья.

«Отдельно стоит отметить, что при остеклении оконных конструкций в «Лугометрии» используются профиль KÖMMERLING. Это окна премиум-класса нового поколения, которые обладают максимально высоким уровнем энергоэффективности, широкими возможностями дизайна и экологической безопасностью. С такими окнами в квартире будет оптимальный климат, а также много света и хорошая звукоизоляция», - пояснила руководитель отдела продаж ГК «Территория жизни» Влада Гришаева.

В домах ЖК «Лугометрия» - современные подъезды с просторными холлами, комнатами для хранения колясок и велосипедов, скоростными лифтами, дизайнерским оформлением общественных пространств. Интерьеры просторных холлов оформлены в общей стилистике жилого комплекса.

В кварталах будут созданы безопасные дворы без машин с современными спортивными и детскими площадками, воркаут-зонами и веломаршрутами. Через всю территорию комплекса спроектирован бульвар с зонами отдыха. На первых этажах домов - коммерческие помещения и магазины шаговой доступности. Жилой комплекс расположен в перспективном микрорайоне Арбеково с развитой социальной инфраструктурой.

Возведенное по современным стандартам 11-е строение «Лугометрии» уже введено в эксплуатацию, а это значит, что в ближайшее время покупатели смогут получить ключи. Покупка квартиры с отделкой в ЖК комфорт-класса - оптимальное решение и выгодное вложение средств.

Желающие могут посетить офисы продаж и шоурумы ГК «Территория жизни», чтобы посмотреть варианты планировочных решений и отделки Smart Pro и «Все включено». Узнать все подробности можно на сайте территорияжизни.рф, а записаться на визит - по телефону 8 (8412) 203-000.

Для удобства клиентов офисы продаж работают без перерывов и выходных. Адреса: ул. 65-летия Победы, 29, - с 9:00 до 21:00; ул. Ульяновская, 91а, - с 9:00 до 18:00.

Реклама. Заказчик - ООО «Маркетинг и консалтинг».

* Информация о рейтингах - по данным Единого ресурса застройщиков РФ на ноябрь 2022 г.

** Указана стоимость 1-комнатной квартиры (32,2 кв. м) в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Квартира в комплектации Smart Pro: ламинат светлых тонов, натяжные потолки с точечным освещением, флизелиновые обои, межкомнатные двери, сантехника и санфаянс, стиральная машина. Дом сдан.

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