Пензенцев предупредили об опасности экстремального закаливания детей

10.12.2022 | 10:49

Врач-педиатр пензенской городской детской поликлиники № 6 Анастасия Овчинникова напомнила родителям, что не стоит гнаться за сверхновыми средствами, повышающими иммунитет ребенка, если есть простые и результативные способы, созданные природой.

Поддержать иммунитет на высоком уровне позволит в первую очередь закаливание. Чем раньше его начать, тем устойчивее к инфекциям будет организм. Лучше всего делать это с рождения, чтобы иммунная система приспособилась к резким изменениям окружающей среды и неблагоприятным условиям.

Однако в закаливающих процедурах нужно знать меру: экстремальные методики с бросанием крохи в сугроб, растиранием снегом, окунанием в прорубь недопустимы. Помимо огромного стресса для детского организма, они могут привести к непредсказуемым последствиям для физического и психического здоровья ребенка, предупреждает специалист.

Для закаливания подойдут традиционные способы, в частности, свежий воздух. Так, грудничкам полезны воздушные ванны, когда малыша на несколько минут оставляют без одежды в помещении при температуре около +22 °С или на улице в теплое время года.

При проветривании детской комнаты снижать температуру воздуха нужно постепенно: для детей до 3 лет - в пределах +21...+23 °С, для ребят постарше - +20...+21 °С, а с 5-7 лет - +19...+21 °С.

«Не кутайте малыша - облегченная одежда принесет больше пользы. Лучше приучить его как можно больше времени проводить на прогулке при хорошей погоде. Сон на свежем воздухе считается самым полезным. Зимой даже короткая прогулка позитивно скажется на работе головного мозга и нервной системы малыша, поможет укрепить защитные силы растущего организма», - рекомендует врач-педиатр.

Солнечные ванны в рассеянных лучах в сочетании с обтиранием и обливанием дают хороший закаливающий эффект. Приучать к ним ребенка следует при температуре воздуха не выше +30 °С.

«Смело используйте водные процедуры. Для умывания и обливания ног температура воды может быть снижена до +16 °С, а для общего обливания она должна быть не ниже +25-26 °С. Для общей ванны в течение 5 минут подойдет температура воды не ниже +35 °С», - уточнила специалист.

В топ-лист закаливающих методов для защиты верхних дыхательных путей ребенка врач рекомендует полоскание горла. Его стоит начинать с воды комнатной температуры, постепенно снижая температуру на 1-2 градуса (до +15 °С). Абсолютно здоровому ребенку можно пить воду комнатной температуры и в небольших порциях - более прохладные (не ниже +10-15 °С) напитки.

Использовать в качестве закаливающего средства мороженое можно после достижения ребенком 2 лет, согласовав этот способ с педиатром.

«Разрешайте съедать натуральное мороженое маленькими кусочками, начиная с чайной ложки продукта, но помните, что холод, попадая в горло, спазмирует слизистую оболочку задней стенки глотки, сосуды, небные миндалины. Это, с одной стороны, бережет от воспаления, но, если воспаление уже есть, фактор переохлаждения может навредить. Для тренировки местного иммунитета можно рассасывать замороженные ягоды, кубики льда (от 15 секунд до 2 минут)», - рекомендует Анастасия Овчинникова.

Также детский доктор рекомендует разрешать ребенку дома бегать босиком - это стимулирует нервные окончания, находящиеся на стопе, и положительно влияет на работу внутренних органов. Летом можно ходить босиком по траве (лучше с росой) и земле в саду, по рыхлому и сухому песку, мокрым камням, а также по воде.

Рекомендации педиатра размещены на сайте Министерства здравоохранения Пензенской области.