Общество

Пензенские художники отметили свой праздник с кистью в руках

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Анатолий Омельченко преподает в Пензенском художественном училище уже 36 лет - объясняет студентам тонкости рисунка, станковой живописи, композиции, непосредственно участвует в процессе превращения дилетантов в настоящих творцов. Ловко управляться с красками и маляр сможет, а вот создать картину, о которой говорили бы все, суждено далеко не каждому.

«Художниками становятся не все люди, которые хотели, учились здесь и в академиях много лет. Становятся по зову души, природы и по своему философскому складу ума», - отметил преподаватель.

Мало изучать законы и правила изобразительного искусства: художник пишет не руками - кистью по холсту водит его душа. Может быть, поэтому среди студентов училища случайных людей нет.

«Я никогда не думала выбрать другую профессию, не связанную с искусством. Мне всегда хотелось заниматься творчеством, создавать прекрасное. Наверное, в этом и есть смысл, что я выбрала такую профессию: мне хочется приносить в этот мир что-то особенное», - поделилась студентка Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Екатерина Трушина.

Многое, что окружает студентов училища, не такое, как у всех. У них даже мусорное ведро - почти произведение искусства или как минимум арт-объект.

«Я думаю, из-за того, что любое творчество - это работа с собой и копание в себе, и из-за разных духовных практик люди могут быть немного странными, но в принципе - такие же, как и все», - рассказала студентка Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Кристина Семутенко.

В Пензенском художественном училище занимается около 400 студентов. Пройдут годы, каждый из них напишет маслом свою дипломную работу и станет профессионалом. Однако признание коллег и широкой публики получат лишь единицы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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