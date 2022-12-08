Общество

Меняются правила назначения пенсий и учета стажа

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В России продолжается постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.

В этом году на пенсию выходили мужчины 1960 года рождения, женщины - 1965 года. А у мужчин 1961 года рождения и женщин 1966 года пенсионный возраст повышается на три года, поэтому они выйдут на пенсию в 2024 году.

В 2022 году для назначения страховой пенсии требовалось 13 лет стажа и 23,4 балла.

«Стаж будет требоваться уже 15 лет и наличие пенсионного коэффициента 28,2», - отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, говоря о выходе на пенсию в 2024-м.

В следующем году на заслуженный отдых смогут выйти только те россияне, кто имеет право на досрочное назначение пенсии, сообщила сенатор в видеоинтервью «Парламентской газете».

Елена Бибикова напомнила, что в 2023 году досрочно на пенсию смогут выйти мужчины, которые отработали 42 года, а женщины - 37 лет.

Раньше учитывался только стаж работы, никакой другой в него не включался. Однако недавно был принят закон, что время службы по призыву будет учитываться для назначения пенсии.

«На практике это означает еще и то, что теперь Пенсионный фонд пересмотрит отказы мужчинам, которые ранее обращались с такими заявлениями», - сказала Бибикова.

Сенатор пояснила, что также смогут выйти на пенсию в 2023 году лица, которые работали в тяжелых условиях труда, педагоги и медики, многодетные матери.

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Источник — pnp.ru
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