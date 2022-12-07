Сельчан из Пензенской области лишили возможности купить еду

07.12.2022 | 17:56

В селе Балкашино Белинского района происходит что-то странное. Местные жители написали на странице губернатора во «ВКонтакте» несколько жалоб на отсутствие возможности купить еду.

«Прошу вас разобраться с ситуацией. За задолженность по электроэнергии администрации Балкашинского сельсовета отключено было здание муниципалитета, в котором находится магазин. Владелец магазина непосредственно перечислял на счет администрации средства за электроэнергию. По итогу жители остались без продуктов первой необходимости. Прошу помочь в этой ситуации», - рассказала Екатерина Е.

По ее словам, ресурса нет с 29 ноября.

Представитель регионального правительства ответил женщине, что задолженность за электроэнергию «сложилась из-за неуплаты населения за водоснабжение».

«Электроэнергия в магазине, находящемся в здании администрации, не отключена совсем, подается на четыре часа в день. В настоящее время проводится сбор средств с должников для погашения задолженности за электроэнергию. До 20 декабря 2022 года планируется проблему с электроснабжением в селе решить», - говорится в сообщении со ссылкой на местную администрацию.

Также Екатерине заявили, что на территории сельсовета есть еще два магазина, где люди могут отовариться, но пользователи отметили, что они находятся в семи километрах от Балкашина - в Свищевке.

«Речь о подаче электроэнергии на четыре часа не идет, света нет с 29 ноября по сей день, людей оставили без продуктов первой необходимости, а идти пожилым людям за семь километров в село Свищевка нереально. Повторяюсь, речь идет об административном здании», - подчеркнула Екатерина.

Ситуацией возмутился и другой житель региона Дмитрий Б.

«Чем занимается глава, что у сельсовета образовались такие долги, что аж свет отключили и никак не могут денег собрать, чтоб долг погасить? И куда смотрят все контролирующие органы? Государство нацелено на поддержку сельских жителей и предпринимателей, а у нас в области нормально оставить магазин без света на месяц, а пожилых жителей села без продуктов питания и товаров первой необходимости?» - возмутился мужчина.

По данным на 17:50 7 декабря, другого ответа от чиновников пользователи не получили.