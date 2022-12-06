Общество

Зеленая волна в Терновке не настроена из-за отсутствия инженера

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Стало известно, по какой причине на улице Терновского в Пензе нельзя запустить так называемую зеленую волну для автомобилистов. Проблему горожанка Наталья К. подняла на странице мэрии во «ВКонтакте».

«Светофоры новые по ул. Терновского установите, а вот кто же регулировать их будет, инженер-то отсутствует. Пробки как были в Терновке, так и будут, что со старыми светофорами, что с новыми, зеленую волну нужно настраивать, а некому», - констатировала женщина.

В пресс-службе городской администрации подтвердили, что внедрение зеленой волны откладывается по причине отсутствия в МБУ «Пензавтодор» инженера по автоматизированной системе управления дорожным движением.

«Данная вакансия с описанием необходимых требований уже 2 месяца размещена на сайтах, предназначенных для поиска работы. До настоящего времени ни один соискатель не откликнулся», - пояснили в мэрии.

Между тем «Пензавтодору» уже дано поручение разработать и внедрить план координированного управления «Зеленая волна» на улице Терновского. Как только сотрудник найдется, возможно, просьбу водителей удастся исполнить.

Пензенские автомобилисты жалуются и на светофоры по улице Суворова: «Только тронулся, подъезжаешь - красный». В управлении ЖКХ рассказали, что зеленая волна там работала, но сбилась при модернизации автоматических регулировщиков.

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