Стало известно, когда починят светофор-«парадокс» в Терновке

05.12.2022 | 12:38

Жители Терновки продолжают обсуждать ситуацию, вызванную неработающим светофором на пересечении улиц Терновского и Сухумской.

Объект не функционирует по крайней мере с 1 декабря, но, как ни странно, многих автомобилистов это не огорчает, а радует.

«Пробок нет», «Парадокс. Светофора нет, пробок нет, аварий нет», «Сегодня с утра не работал светофор на большом перекрестке в Терновке - не было пробки, случайность? Не думаю...)))» - высказались пензенцы в различных чатах.

По словам жительницы микрорайона Екатерины, этот участок бывает даже легче проехать, когда потоки не управляются.

В сообществе «Терновка. Первомайский район» опубликовали комментарий городского управления ЖКХ по этому поводу:

«На светофорном объекте ул. Терновского - ул. Сухумская произошел сбой в работе контроллера, связанный с выходом из строя процессора. Данное оборудование было установлено в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рамках гарантийных обязательств подрядная организация обязуется устранить неисправность в срок до 10.12.2022».