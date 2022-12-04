Жителям Пензы объяснили задержки в работе маршрута № 33

04.12.2022 | 11:15

Работа общественного транспорта в Пензе нередко становится объектом критики горожан. В основном они недовольны графиком движения маршрутных такси.

Так, подписчик Telegram-канала «Пенза Новости» пожаловался на работу маршрута № 33.

«Это просто безобразие! В часы пик приходится по двадцать минут стоять и ждать, а сейчас, простите, не месяц май! Может быть, кому-то покажется, что двадцать минут - это не так много, но другие маршруты, например 89 или 70, проедут по три машины, а 33-го все нет и нет, и, соответственно, он постоянно битком!» - возмутился он.

Пользователя поддержали комментаторы. Они написали, что в последнее время с трудом дожидаются маршрутки.

«Сегодня муж замерз, пока ждал, чтобы доехать до остановки «8 Марта», «По выходным утром не дождешься. По часу можно стоять. Водители отвечают, что не хотят по одному собирать», «Маршрут работает безобразно. В сторону центра, Арбекова можно и другим транспортом доехать, а вот в сторону Западной только на 33-м, который стал ходить через полчаса и больше», - высказались пензенцы.

Одна из подписчиц предложила пустить на улицу Окружную дополнительный маршрут.

«Это возмутительно! Живем в 21-м веке! Если она [маршрутка № 33] есть и уехала перед носом - это треш, другую 20 минут жди, это как пить дать! Хотя бы 70-й автобус пустили бы до Газового или же до «Дизель-арены». На Кижеватова дети ездят в кадетскую школу, бедные, стоят мерзнут. Дети ездят в «Дизель-арену» заниматься, хоккеисты с большими чемоданами возят форму. Нужен автобус», - поделилась мнением женщина.

На обращение горожан ответил представитель ЦУРа Пензенской области. Он пояснил, что на маршруте № 33 задействован весь подвижной состав. Так, 2 декабря его обслуживали 17 машин.

«Увеличение интервалов движения может происходить по причине схода автобуса с линии из-за технической неисправности или сложной дорожной обстановки (заторы)», - ответили пензенцам.

Возможно, количество микроавтобусов № 33 увеличат. Этот вопрос рассмотрят при формировании новой маршрутной сети. Когда таковая будет создана, не указывается.