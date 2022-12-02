Общество

В Пензе прекратит вещание популярный детский телеканал

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Пензенские дети больше не увидят по телевизору мультфильмы «Чип и Дейл спешат на помощь», «Чудеса на виражах», «Алладин», «Русалочка» и «Гравити Фолз». Телеканал Disney прекращает свое вещание в России.

Федеральные СМИ сообщают, что это случится уже 14 декабря.

На смену телеканалу Disney должен прийти новый - «Солнце» (с детским контентом).

Причиной прекращения вещания называются антироссийские санкции: они привели к проблемам с правами на мультфильмы и оплатой контента. Ранее Disney уже приостановил прокат своих фильмов в РФ.

С апреля 2022 года в России больше нет MTV, Nickelodeon, Paramount Channel и Paramount Comedy. После начала специальной военной операции на Украине они приостановили вещание в стране.

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