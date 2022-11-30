В краеведческом музее презентовали сайт «Пенза - город трудовой доблести»

30.11.2022 | 19:43

Теперь любой из пользователей Всемирной паутины сможет познакомиться с онлайн-проектом или сайтом «Пенза - город трудовой доблести». Его презентовали в краеведческом музее.

«Это интернет-площадка, на которой с помощью различных приемов рассказывается о тематике военной повседневности Пензы в период Великой Отечественной войны и о работе наших оборонных предприятий. Собственно, иллюстрируется вклад Пензы в дело победы», - отметил заместитель директора краеведческого музея Виктор Кладов.

На сайте четыре основных раздела: «Воспоминания ветеранов», «Забытый алфавит войны», «Научно-популярные лекции», «Карта трудовой Пензы». Интернет-ресурс создавали московские разработчики, а за его наполнение отвечают местные краеведы, историки.

«В 1985 году вышла книга под названием «Пензенская область в годы Великой Отечественной войны». После этого проходили конференции, выходили новые книги. Но время требует новых подходов. Сайт поможет и нам, и студентам, и школьникам обращаться к этой проблематике», - рассказал кандидат исторических наук Вячеслав Власов.

Электронный проект «Пенза - город трудовой доблести» долгосрочный, рассчитан минимум на несколько лет. Любой из жителей региона может поделиться с историками важной информацией. Например, рассказать о своих родственниках - участниках трудового фронта, предоставить сохранившиеся фотографии или документы.