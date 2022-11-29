Общество

Пензенцам объяснили, почему участников СВО не увольняют

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Во вторник, 29 ноября, в правительстве Пензенской области ответили на очередной вопрос, касающийся специальной военной операции.

«Почему не увольняют людей, которые на 4 месяца контракт заключали?» - поинтересовался один из пользователей на странице губернатора во «ВКонтакте».

Мужчине объяснили, что «на период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены в связи с окончанием контракта».

Подчеркивается, что прекращение действия контракта по истечении его срока во время частичной мобилизации не предусмотрено, контракты продолжают свое действие до окончания СВО.

В правительстве также напомнили, что перечень оснований для увольнения военнослужащих-контрактников установлен Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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