Общество

В ПФР рассказали, как пензенцы распоряжаются маткапиталом

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За 10 месяцев 2022 года семьи Пензенской области получили маткапитал на 2 млрд 247 млн рублей. В Пенсионном фонде России рассказали, как родители распорядились деньгами.

На первом месте у пензенцев - улучшение жилищных условий. На покупку квадратных метров деньги потратили более 4 130 родителей, то есть 70% общего числа. В денежном эквиваленте это 2 млрд 161,6 млн рублей.

1 370 семей (23%) предпочли получать ежемесячную выплату на второго ребенка до 3 лет. На нее родителям направили 65,1 млн рублей.

Третье по популярности направление у пензенцев - обучение детей. Более 400 родителей (7%) направили деньги на его оплату (всего - 20,5 млн рублей).

С текущего учебного года средства материнского капитала можно тратить на услуги индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность. Речь о частных детских садах, организованных индивидуальными предпринимателями кружках, занятиях с репетитором, агентствах, осуществляющих присмотр и уход за детьми, сообщили в пресс-службе ОПФР по Пензенской области.

45-летняя жительница Богословки получила условный срок и лишилась двух земельных участков из-за мошенничества с материнским капиталом. Сельчанка в Москве купила поддельное свидетельство о рождении дочери, потом предъявила его в ПФР и получила сертификат на маткапитал в размере 466 617 рублей.

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