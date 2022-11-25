Общество

В Пензе отремонтируют два ФОКа, где размещали мобилизованных

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В пятницу, 25 ноября, на сессии Пензенской городской думы рассмотрели вопрос о перераспределении средств, сэкономленных управлением образования.

По словам начальника финансового управления Ольги Завьялкиной, высвободилось 6 млн 947 тыс. рублей.

Экономия образовалась в связи со снижением посещаемости, расходов на питание (5 млн 126 тыс.), еще 1 млн 25 тыс. рублей удалось сэкономить при ремонте школы № 25.

Деньги предлагается направить на ремонт зданий (4 млн 711 тыс. рублей), коммунальные платежи и софинансирование ставок советников директоров по воспитательной работе.

Депутаты попросили конкретизировать, каким именно школам направят деньги. Руководитель управления образования Алла Маркова пояснила: «Речь идет о гимназии № 13 и школе № 32, где были ФОКи для мобилизованных. Когда мы туда организованно завели людей, у нас текли крыши. Чтобы не капало на кровати, взялись за работу».

Кроме того, средства пойдут на закупку оборудования и материалов для медицинских кабинетов лицея № 14, центра образования № 1, прокладку наружного водопровода и отопления во Дворце детско-юношеского творчества.

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