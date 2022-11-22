В Пензенской области 4G-интернет стал быстрее более чем на четверть

22.11.2022 | 15:13

Мобильный оператор билайн завершил очередной этап оптимизации параметров сети, затронувший всю территорию Пензенской области. За счет успешно проведенных работ скорость передачи данных в сети 4G за год выросла на 28% * как в крупных городах региона, так и в малых населенных пунктах.

Примененное техническое решение называется «рефарминг», в процессе него расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G. Для наглядности такие работы на сети можно сравнить с увеличением проезжей части - вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе.

Особенность текущего рефарминга в Пензенской области заключается в том, что для успешного решения задачи была использована частота 2 100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. билайн частично перенаправил данную частоту в пользу LTE **, что незамедлительно позитивно отразилось на показателях и реальном клиентском опыте: даже сравнительно тяжелый контент, например видео, музыка, в интернете теперь грузятся быстрее.

«Наши технические специалисты в достаточно сжатые сроки смогли выполнить большой объем работ, перенастроив более 300 базовых станций по всей области. Как результат, клиенты билайна могут серфить в интернете на более высоких скоростях, несмотря на постоянно растущие нагрузки на сеть. Так, в Сердобске средняя скорость в LTE увеличилась на 54%, а в Каменке зафиксированы пиковые скорости свыше 100 Мбит/с. Проводя рефарминг, мы не ставили себе целью достижение пиковых скоростей интернета, так как, по данным экспертов, для комфортного использования смартфона достаточно 5-10 Мбит/с. Нашей задачей было увеличение емкости сети, позволяющей большему числу клиентов одновременно быть онлайн и комфортно пользоваться всеми цифровыми ресурсами», - прокомментировал директор Пензенского отделения билайн Андрей Сурин.

Один из плюсов рефарминга частот 2 100 МГц для клиентов - рост доступности голосовой связи в режиме Voice over LTE (VoLTE) ***. Технология VoLTE, которую билайн запустил в Пензенской области в конце весны, открывает ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео - телефон не покидает сеть LTE, что еще и экономит ресурс батареи смартфона. Кроме того, сервис VoLTE повышает скорость и качество передачи звука, что позволяет создать эффект присутствия во время телефонного разговора.

* По данным внутренний аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов октябрь 2021 г. и октябрь 2022 г.

** Long-Term Evolution - долговременное развитие

*** Голос через LTE. Подробнее - на beeline.ru.

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