В Пензе провели чемпионат по оказанию первой помощи

22.11.2022 | 20:12

Рухнула люстра в кафе, в итоге пострадали три девушки: одна упала в обморок, вторая от испуга поперхнулась виноградом, у третьей - серьезный порез руки. Молодежь, оказавшаяся на месте происшествия, бросилась на помощь.

«После того как мы положили салфетку, я зафиксировала руку с помощью футболки. Моя главная задача - не вытаскивать осколок, чтобы кровотечение не усилилось», - объяснила школьница Ульяна Новикова.

В Пензе прошел региональный чемпионат по оказанию первой помощи для школьников и студентов. Его организовали представители областного отделения Российского Красного Креста. Старшеклассники и воспитанники колледжей на нескольких площадках демонстрировали свои умения и навыки.

«Мы уже в течение года проводим обучающие занятия среди школьников и студентов по оказанию первой помощи. И нам хотелось бы увидеть, насколько наши дети грамотны. Поэтому мы им предлагаем жизненные ситуации, а они должны предоставить какой-то вариант», - отметила представитель регионального отделения Российского Красного Креста Татьяна Рыжонина.

Помимо учебного кафе, ребята помогали пострадавшим при падении огромной витрины в магазине, а еще спасали отдыхающих на берегу реки.

У близких подруг под палящем солнцем появились проблемы: у одной - тепловой удар, у другой - глубокий порез, третья нахлебалась воды, помочь может только искусственное дыхание. Все манипуляции после осмотра человека проводились на манекене.

В соревнованиях участвовали 14 команд. Победители смогут представить Пензенскую область на всероссийском уровне.

Не остались в стороне от регионального чемпионата врачи и медсестры больницы имени Н. Н. Бурденко.