Специалисты проверят состояние Сурского водохранилища

22.11.2022 | 18:23

В следующем году представители минлесхоза планируют обследовать Сурское море, проанализировать состояние дна, берегов и самой воды. Цель мониторинга - понять, требуется ли расчистка главному водному объекту области. Если в результате придут к выводу о ее необходимости, региону предстоит решать сложную задачу.

«Проблема у нас в том, что если нет альтернативного водоснабжения, то расчистку нельзя проводить, поэтому нужно будет, прежде чем расчищать Сурское водохранилище, найти альтернативное водоснабжение хотя бы на момент расчистки», - объяснил замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Радий Зябиров.

Еесть надежда, что такие серьезные меры не потребуются. Специалисты запускают в Сурское море рыбу, которая должна бороться с сине-зелеными водорослями, а именно они часто становятся причиной снижения качества воды.

А вот с судьбой других объектов в минлесхозе уже определились. В 2023-м будет расчищен пруд в Чемодановке.

«В декабре будет выставляться на аукцион, и на следующий год, в январе, будем заключать контракт с победителем», - рассказал Радий Зябиров.

Для местных жителей это хорошая новость, только люди уже не знают, станет она явью или нет. Водоемом планировали заняться еще в 2021 году, тогда же его спустили, но из-за недобросовестности подрядчика расчистка так и не началась, пруд зарос. В 2022-м его опять заполнили. Чемодановцы надеются, что новая компания найдется и сделает все как надо.

«Заилилось. Глубина воды - сантиметров 50, а остальное - ил», - сообщил житель с. Чемодановка Игорь.

«Во-первых, он для красоты нужен все-таки», - отметил местный житель.

Продолжаются работы по расчистке пруда у горбольницы № 6. Их не остановят и в зимний период. Если все пойдет по плану, то в 2023-м объект заполнят водой, и уже следующим летом пензенцы опять смогут посещать зону отдыха.