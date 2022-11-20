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Общество

Введены ограничения на использование карт близких и родственников

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Президент России Владимир Путин 18 ноября подписал указ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Теперь Федеральная налоговая служба будет обязана уведомлять кредитные организации о смерти клиентов, что позволит им предотвратить мошеннические действия со счетами умерших.

«Кредитная организация обязана на основании полученных от налогового органа сведений о снятии физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью прекратить исполнение распоряжений о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, вклада (депозита) клиента, за исключением завещательных распоряжений, иных распоряжений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также распоряжений, возможность исполнения которых подтверждена получателю денежных средств и (или) обслуживающему его банку в соответствии с законодательством Российской Федерации, банковскими правилами и договором, если такое подтверждение представлено до получения кредитной организацией сведений о снятии физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью», - отмечается в документе.

Эксперты указывают, что необходимость подобных поправок обсуждалась уже давно. В некоторых случаях родственники или другие лица снимали деньги с карт умерших людей, оплачивали покупки или делали переводы на другие счета.

С точки зрения действующего законодательства такие операции являются незаконными. Со вступлением документа в силу ФНС в электронной форме будет передавать в банки ряд данных.

«Сведения о снятии физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью. Указанные сведения должны включать в себя реквизиты записи акта о смерти (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация смерти, дата составления и номер), дату смерти, сведения о номерах счетов физического лица, открытых в вышеуказанных банках, а также в случае необходимости иную информацию, состав которой определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах», - указано в документе, который подписал президент.

Отмечается, что срок представления указанных сведений не может превышать два рабочих дня с момента снятия физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью.

После получения информации кредитные организации обязаны прекратить исполнение распоряжений о перечислении и выдаче средств со счета, вклада или депозита клиента, за исключением завещательных распоряжений или иных распоряжений в случаях, предусмотренных законодательством.

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