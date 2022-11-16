В Пензе переселенцы смогут получить жилье большей площади

16.11.2022 | 18:51

Было меньше - станет больше. Депутаты Пензенской городской думы поддержали предложение выделить дополнительные денежные средства на реализацию муниципальной программы. Бюджетные деньги планируется потратить на конкретные цели.

«Предлагаем установить дополнительные меры социальной поддержки граждан, переселяемых из жилых помещений, признанных аварийными. Это дополнительное выделение не более чем 15 квадратных метров при приобретении им жилья», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Руслан Тинчурин.

Речь идет о собственниках квартир в расселяемых аварийных домах, которым предоставляются помещения больше, если в силу конструктивных особенностей построек выделить равнозначные нет возможности. При этом разница в стоимости не взимается.

«Мы эту меру принимаем ежегодно, она у нас действует на протяжении нескольких лет. Я думаю, надо поддержать. Возникает вопрос по многим гражданам, у которых метраж - 9 квадратных метров. Мы им не можем такие помещения предоставить в соответствии с нормами», - подчеркнул глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.