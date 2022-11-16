ЕР дорабатывает систему поддержки военнослужащих и их семей

16.11.2022 | 10:34

С начала СВО партия «Единая Россия» инициировала ряд законов, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, занятых в СВО. Об этом сообщается на сайте ER.ru.

«Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям является сейчас важнейшей задачей партии «Единая Россия», - отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Еще в марте была реализована инициатива партии о наделении участников СВО, в том числе добровольцев и гражданских специалистов, статусом ветеранов боевых действий. Закон распространил на них ежемесячную денежную выплату, компенсацию оплаты ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и другие меры соцподдержки.

Приняты инициированные единороссами законы, которые защитили боевые выплаты от списаний за долги, увеличили пособие по уходу за ребенком проходящим военную службу матерям, дали право получившим ранение военнослужащим продолжать работу на специальных должностях.

В трудовом законодательстве появилась норма, которая обязала работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Мобилизованные получили право передавать управление бизнесом по доверенности. Правительство поддержало и предложение ЕР не учитывать доходы мобилизованных при расчете мер соцподдержки их семей.

Помимо федеральных мер, по инициативе депутатов ЕР в 80 регионах действуют региональные меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных граждан.

«За 8 месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей на федеральном уровне. На региональном реализуется порядка 50 различных видов помощи - от бесплатного питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат», - отметил Андрей Турчак в письме на имя главы Правительства.

Так, в Пензенской области по решению губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олега Мельниченко были введены дополнительные меры поддержки.

«Пока бойцы на передовой бьются за нашу страну, мы должны сделать все, чтобы освободить их от размышлений, справляются ли их близкие в тылу с бытовыми вопросами. По моему поручению решением правительства Пензенской области были введены дополнительные меры поддержки», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Среди льгот - частичная оплата ЖКУ, преференции для детей дошкольного и школьного возраста, студентов среднего специального образования. Кроме этого, с 1-го по 11-й класс детям мобилизованных предоставляется бесплатное школьное питание в полном объеме.