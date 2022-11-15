В Минобороны рассказали, как узнать местонахождение мобилизованного

15.11.2022 | 10:18

В ходе брифинга в Национальном центре управления обороной РФ специалисты рассказали, как действовать тем, кто обеспокоен долгим отсутствием связи с мобилизованными родственниками и хочет выяснить, в каком они состоянии и где находятся.

В таком случае нужно звонить на горячую линию в Минобороны. Специалисты оперативно узнают всю информацию, в том числе о возможности связи с военнослужащим.

«Примером тому служит обращение жены гражданина, призванного по частичной мобилизации из Краснодарского края, об уточнении сроков убытия своего мужа из части-формирователя в войска. Супруге даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы, организована связь с мужем. При этом заявительнице сообщили личный номер супруга и разъяснили, что эта информация необходима для повышения оперативности получения сведений о военнослужащем в случае последующих обращений», - сообщили в Минобороны.

Телефоны горячей линии для родственников граждан, призванных по частичной мобилизации: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46.

Также на брифинге выяснилось, почему мобилизованному может не прийти денежное довольствие в положенные сроки. Причиной может стать ошибка в документах.