Сетевое издание|18+|Понедельник|14 ноя 2022|17:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пачелма простилась с земляком, погибшим в спецоперации

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 13 ноября, Пачелма простилась с 42-летним Виктором Шишкиным, погибшим в ходе специальной военной операции.

«Эта скорбная весть потрясла всех. Вечная память и слава герою...» - такое сообщение вместе с фотографиями с похорон появилось в группе «Газета Родная-Земля» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации Пачелмского района подтвердили информацию. Корреспонденту портала «ПензаИнформ» рассказали, что Виктора мобилизовали. Он служил пожарным, воспитывал четверых детей.

Под постом во «ВКонтакте» и на странице Виктора Шишкина в «Одноклассниках» больше сотни комментариев с соболезнованиями.

«Добрый, отзывчивый и светлый человек! Вечная память Виктору. Он настоящий Герой!», «Этого не должно было случиться... Господи, храни семью! Вечная память! Скорбим!.. Храни, Господи, семью», «К такому горю слов не найти», «До сих пор все произошедшее с Виктором кажется нелепой и несправедливой ошибкой. Невозможно это осознать!», «Невосполнимая утрата», - отозвались на горе люди, знавшие погибшего.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте