Пачелма простилась с земляком, погибшим в спецоперации

14.11.2022 | 16:00

В воскресенье, 13 ноября, Пачелма простилась с 42-летним Виктором Шишкиным, погибшим в ходе специальной военной операции.

«Эта скорбная весть потрясла всех. Вечная память и слава герою...» - такое сообщение вместе с фотографиями с похорон появилось в группе «Газета Родная-Земля» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации Пачелмского района подтвердили информацию. Корреспонденту портала «ПензаИнформ» рассказали, что Виктора мобилизовали. Он служил пожарным, воспитывал четверых детей.

Под постом во «ВКонтакте» и на странице Виктора Шишкина в «Одноклассниках» больше сотни комментариев с соболезнованиями.

«Добрый, отзывчивый и светлый человек! Вечная память Виктору. Он настоящий Герой!», «Этого не должно было случиться... Господи, храни семью! Вечная память! Скорбим!.. Храни, Господи, семью», «К такому горю слов не найти», «До сих пор все произошедшее с Виктором кажется нелепой и несправедливой ошибкой. Невозможно это осознать!», «Невосполнимая утрата», - отозвались на горе люди, знавшие погибшего.