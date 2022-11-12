Минобороны рассказало о «брошенных и погибших» мобилизованных

12.11.2022 | 19:14

В Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО РФ) на «горячую линию» каждый день поступают звонки от встревоженных россиян, чьи родственники были призваны в ряды ВС РФ в ходе частичной мобилизации.

Всего с начала работы линии было зарегистрировано 10 578 обращений, сообщили на брифинге НЦУО РФ 11 ноября 2022 года.

В ведомстве отметили, что значительная часть звонков связана с обеспечением военнослужащих денежным довольствием.

При этом на «горячую линию» поступают сообщения от родственников мобилизованных граждан с просьбами проверить информацию о состоянии здоровья членов их семей, направленных в зону проведения специальной военной операции.

Беспокойство родственников усиливается целенаправленным распространением недружественными странами недостоверной информации. Продолжают иметь место случаи использования персональных данных, публикуемых военнослужащими в социальных сетях и мессенджерах, для психологического давления на членов их семей.

Например, поводом для беспокойства послужило видеообращение «жен и матерей», размещенное в одном из Telegram-каналов. Авторы опубликованного материала обвинили командование воинских частей в оставлении подразделений, где служат их родственники, без управления, что якобы повлекло большие потери среди личного состава. В ходе проведенной проверки установлено, что указанная информация не соответствует действительности, а военнослужащие продолжают выполнять задачи под руководством штатных командиров.

Еще несколько примеров. На «горячую линию» поступило заявление жены мобилизованного гражданина в связи со звонком на ее телефон лиц, представившихся сослуживцами мужа и сообщивших о его гибели. По результатам проведенной работы установлено, что супруг заявительницы жив, здоров и в настоящее время мужественно выполняет поставленные задачи. Информация доведена до адресата. Такие случаи типичны.

Обратилась сестра военнослужащего, призванного в ходе частичной мобилизации, утверждающая, что к ней через мессенджер WhatsApp с телефонного номера брата, проходившего лечение в военном клиническом госпитале Южного военного округа, поступило анонимное сообщение о его самоубийстве. На встречные звонки и сообщения на данный телефонный номер никто не отвечал. В ходе проведенного разбирательства установлено, что брат обратившейся гражданки жив, получает медицинскую помощь в одном из госпиталей Центрального военного округа, попыток к суициду не предпринимал.

Руководство Минобороны России призывает граждан пользоваться информацией из официальных источников, а по всем интересующим вопросам прохождения службы их родственниками обращаться в компетентные государственные и муниципальные органы, включая «горячую линию».