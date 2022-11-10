Общество

Пензенским родителям ответили, пустят ли их на новогодние утренники

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В четверг, 10 ноября, на прямой линии в соцсети «ВКонтакте» первый замминистра образования Пензенской области Игорь Щеткин пояснил, пустят ли родителей на детские новогодние утренники.

Людей волнует этот вопрос, поскольку в 2020-м и 2021-м у родителей возникли проблемы с тем, чтобы посещать праздники своих детей в садах.

«На сегодня нет предпосылок для ограничений. Если вспышки не будет, то проблем с допуском родителей не должно возникнуть», - обнадежил Игорь Щеткин.

В декабре прошлого года родителей пускали на утренники по QR-кодам о вакцинации, перенесенном коронавирусе или официальному медотводу от прививки. Впрочем, в некоторых дошкольных учреждениях праздники все равно прошли в закрытом формате.

Для желающих посмотреть на своего ребенка в детсадах обустроили буферные зоны, им измеряли температуру, рассаживали с соблюдением дистанции.

В настоящий момент ограничения в регионе сняты, масочный режим отменен. Пока заболеваемость коронавирусом идет на спад.

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