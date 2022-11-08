Вопрос о новогодних мероприятиях в центре Пензы остается открытым

08.11.2022 | 18:00

В городе готовят новогоднее оформление. Резиденция главного зимнего старца - лишь часть того, что будет на площади Ленина. Искусственная красавица займет свое уже ставшее традиционным место в центре Пензы, администрацией согласованы площадки для размещения новогодней атрибутики - светящегося шара, оленей.

«В конце ноября начинается монтаж елки, размещение фигур, монтаж домика Деда Мороза. 15 декабря традиционно стартует новогодняя кампания», - напомнила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Инсталляция «2023» тоже будет. В настоящее время объявлен аукцион на производство последней цифры. Закуплена и новая гирлянда для главной зеленой красавицы.

Что же касается праздничных мероприятий, то акцент сделают на детские. На это в конце октября обратил внимание и глава региона: ребят нельзя оставлять без новогоднего чуда.

«Никто для детей новогодние праздники не отменял. Была и кремлевская елка, и Новый год для детей, поэтому и мы весь комплекс мероприятий для подрастающего поколения однозначно будем проводить», - заявил Олег Мельниченко.

Коллективы учреждений культуры уже готовят праздничные программы, проводят ревизию новогодних костюмов, пишут сценарии.

«Ежедневно Дед Мороз будет принимать юных жителей города. Расписание и время работы разместят на стене домика», - уточнила Вера Фейгина.

Вопрос, будут ли праздничные гулянья на площади в новогоднюю ночь, пока остается открытым.