В Минобороны рассказали про налог с довольствия мобилизованных

08.11.2022 | 10:05

Денежное довольствие мобилизованных будет облагаться подоходным налогом, но лишь частично. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

«Социальная выплата, установленная Президентом России, в размере 158 тыс. рублей подоходным налогом не облагается», - подчеркнул он.

Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тыс. рублей. Налог в 13% он заплатит только с 37 тысяч рублей.

«Если говорить о денежном довольствии командира взвода в звании лейтенанта, которое составит около 225 тысяч рублей, то социальная выплата в размере 158 тысяч рублей не облагается налогом, а около 68 тысяч рублей за звание, должность командира взвода и выслугу лет облагается налогом в 13%», - разъяснил представитель финансового блока Минобороны России.

Денежное довольствие мобилизованным будет начисляться на карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы, и все документы уже подготовлены, выплаты сформированы. А в ноябре деньги начнут выплачивать досрочно - с 8-го числа.

По просьбе военнослужащего деньги за него может получать семья. Ему для этого нужно оформить доверенность. Также мобилизованный может заказать выпуск дополнительной банковской карты, привязанной к его расчетному счету.