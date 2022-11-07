Сетевое издание|18+|Понедельник|7 ноя 2022|19:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенский инфекционист предупредила об угрозе ботулизма

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Баночка рыжиков, замаринованных прошлой осенью, выглядит аппетитно. Однако инфекционисты предупреждают: ни в коем случае нельзя покупать такие дары леса с рук, особенно приготовленные не в этом сезоне. Однако вряд ли кто скажет честно, сколько простояли консервы на полке, прежде чем их предложили покупателям, между тем это прямая угроза заражения ботулизмом.

«Промыть грибы в бытовых условиях очень сложно - споры забиваются. Потом они попадают в банку, ее закручивают, создается анаэробная среда - и все, пошли ботулотоксины расти», - схематично обрисовала врач-инфекционист областного центра спецвидов медицинской помощи Альбина Исляева.

По вкусу, цвету и запаху зараженная продукция ничем не отличается от нормальной.

«Ботулизм - очень грозное инфекционное заболевание, которое чревато смертельных исходом. Сначала развиваются парезы, параличи глазодвигательных мышц, глотательных, самое тяжелое - парез диафрагмы: человек может умереть от острой дыхательной недостаточности», - предупредила врач.

Сроки проявления разные - от 5 часов до 5 суток. Сначала опасная инфекция маскируется под отравление. Если утратилась четкость зрения, глаза стала застилать пелена, все видимое задвоилось - пора срочно вызывать скорую.

Ежегодно в России фиксируются летальные исходы. Если тяга отведать маринованных деликатесов неизвестного приготовления сильнее, то содержимое банки нужно прокипятить хотя бы в течение 15 минут.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте