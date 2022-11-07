Пензенский инфекционист предупредила об угрозе ботулизма

07.11.2022 | 18:00

Баночка рыжиков, замаринованных прошлой осенью, выглядит аппетитно. Однако инфекционисты предупреждают: ни в коем случае нельзя покупать такие дары леса с рук, особенно приготовленные не в этом сезоне. Однако вряд ли кто скажет честно, сколько простояли консервы на полке, прежде чем их предложили покупателям, между тем это прямая угроза заражения ботулизмом.

«Промыть грибы в бытовых условиях очень сложно - споры забиваются. Потом они попадают в банку, ее закручивают, создается анаэробная среда - и все, пошли ботулотоксины расти», - схематично обрисовала врач-инфекционист областного центра спецвидов медицинской помощи Альбина Исляева.

По вкусу, цвету и запаху зараженная продукция ничем не отличается от нормальной.

«Ботулизм - очень грозное инфекционное заболевание, которое чревато смертельных исходом. Сначала развиваются парезы, параличи глазодвигательных мышц, глотательных, самое тяжелое - парез диафрагмы: человек может умереть от острой дыхательной недостаточности», - предупредила врач.

Сроки проявления разные - от 5 часов до 5 суток. Сначала опасная инфекция маскируется под отравление. Если утратилась четкость зрения, глаза стала застилать пелена, все видимое задвоилось - пора срочно вызывать скорую.

Ежегодно в России фиксируются летальные исходы. Если тяга отведать маринованных деликатесов неизвестного приготовления сильнее, то содержимое банки нужно прокипятить хотя бы в течение 15 минут.