Пензенцев предупредили о смертельно опасных домашних заготовках

05.11.2022 | 15:02

Жителям Пензенской области напомнили о смертельно опасном заболевании, которое может таиться в домашних заготовках.

«Ботулизм поражает центральную нервную систему, а при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом», - предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Споры ботулизма постоянно находят в воде, особенно в придонных слоях, и почве, откуда они и попадают в консервированные продукты.

Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому так опасны герметически закрытые консервы, соленья и копчения домашнего производства: внутрь не проникает воздух, создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни.

При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяются. Иногда банки могут вздуваться, но не в каждом случае.

Следование некоторым рекомендациям поможет уберечься от ботулизма.

Нельзя покупать герметически закупоренные домашние заготовки на рынке и у случайных лиц. Зачастую продукты для продажи готовят и хранят без соблюдения правил гигиены и температурного режима.

Не рекомендуется покупать у сомнительных продавцов копчености - крупные окорока и рыбу. Особенно опасен толстолобик и другие виды, обитающие в придонных слоях воды. При неправильной обработке споры из кишечника легко проникают в толщу мышц.

Опасны домашние герметически закрытые консервы из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма.

Нельзя консервировать продукты с признаками порчи и гнили, а также нарушать общепринятую технологию приготовления (уменьшать количество соли или уксуса, сокращать время тепловой обработки).

Содержимое вздувшейся банки следует выбросить.

Домашние консервы хранят только в холодильнике или в погребе. Перед употреблением заготовки из опасных продуктов следует подвергнуть тепловой обработке в течение 15-20 минут, чтобы разрушить токсин, который мог образоваться в консервах.

«Если после употребления домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что употребляли в пищу консервы. Остатки содержимого банки, рыбы или окорока не выбрасывайте - их необходимо отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее выявить источник, поставить диагноз и начать правильное лечение», - рекомендовали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.