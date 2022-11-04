В Пензе организовали мероприятие с просветительным уклоном

04.11.2022 | 19:00

В историческом корпусе библиотеки имени М. Ю. Лермонтова организовали концерт для всех желающих. Повод особенный – День народного единства. Репертуар артисты тоже постарались подобрать соответствующий.

Программу составили весьма разнообразную - как раньше было принято говорить, «капустник»: и танцы, и песни, и театральные зарисовки. Над концертом работали известные коллективы города - студия «ПРОзрение», колледж искусств и многие другие. Каждый подошел к делу со всей душой.

«Такие мероприятия были очень популярны в дореволюционной России. День народно единства царский Дом Романовых отмечал более 250 лет. Сегодня этот праздник возрожден, и библиотека активно к нему присоединилась, широко его празднуем», - рассказала сотрудник областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Галина Спицына.

В зале книгохранилища собрались постоянные посетители библиотеки, а также участники объединений, работающих на базе учреждения. Организаторы поставили перед собой задачу сделать концерт не только для развлечения, но и для просвещения.

«История праздника - не весь народ знает, чему посвящено событие», - пояснила Галина Спицина.

Такие пробелы необходимо заполнять.