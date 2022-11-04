Общество

В Пензе организовали мероприятие с просветительным уклоном

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В историческом корпусе библиотеки имени М. Ю. Лермонтова организовали концерт для всех желающих. Повод особенный – День народного единства. Репертуар артисты тоже постарались подобрать соответствующий.

Программу составили весьма разнообразную - как раньше было принято говорить, «капустник»: и танцы, и песни, и театральные зарисовки. Над концертом работали известные коллективы города - студия «ПРОзрение», колледж искусств и многие другие. Каждый подошел к делу со всей душой.

«Такие мероприятия были очень популярны в дореволюционной России. День народно единства царский Дом Романовых отмечал более 250 лет. Сегодня этот праздник возрожден, и библиотека активно к нему присоединилась, широко его празднуем», - рассказала сотрудник областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Галина Спицына.

В зале книгохранилища собрались постоянные посетители библиотеки, а также участники объединений, работающих на базе учреждения. Организаторы поставили перед собой задачу сделать концерт не только для развлечения, но и для просвещения.

«История праздника - не весь народ знает, чему посвящено событие», - пояснила Галина Спицина.

Такие пробелы необходимо заполнять.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте