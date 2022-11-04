Общество

В Каменке на табличке памятника Герою СССР нашли ошибку

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В администрации Каменки проверят, была ли допущена ошибка при изготовлении таблички для постамента, на котором установлен бюст участника Великой Отечественной войны - Героя Советского Союза Азиса Харьясовича Акжигитова.

На неточность обратила внимание одна из подписчиц губернатора во «ВКонтакте». 1 ноября Олег Мельниченко выложил пост о 105-летии со дня рождения земляка, воевавшего на Брянском и Воронежском фронтах.

«Азис Акжигитов в октябре 1943 года одним из первых переправился через Днепр, участвовал в уличных боях в Киеве. К рассвету 6 ноября 1943 года советские войска ликвидировали сопротивление противника. Над Киевом взвилось советское алое знамя, а бойцы 1-го Украинского фронта продолжили теснить врага на запад. Среди них был и командир пулеметного расчета молодой коммунист Азис Харьясович Акжигитов. В честь Героя Советского Союза А. Х. Акжигитова в городе Каменке Пензенской области установлены стела и бюст. Кроме того, именем героя названа школа в селе Мочалейка Каменского района Пензенской области», - рассказал глава региона.

К посту прикреплены фотографии самого героя, его бюста и наградного листа.

«В сообщении указано «Харьясович», а на памятнике - «Харьсядович». В наградном листе - тоже «Харьясович». Выходит, ошибка на стеле», - заметила пользовательница.

Женщину поблагодарили за «неравнодушное отношение к жизни города Каменки».

«Данная информация будет перепроверена еще раз по имеющимся архивным данным и «Книгам памяти». В случае подтверждения ошибки администрацией города Каменки до конца текущего года будет выполнена замена таблички на стеле Героя Советского Союза Акжигитова А. Х.», - сообщил представитель регионального правительства.

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Источник — фото vk.com/ov_melnichenko
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